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Комбаров: даже поражение в финале КК-2017 будет невыполненной задачей

7 июня 2017, среда. 13:21. Футбол

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал, как проходят тренировки в стане национальной команды после выездного товарищеского матча с командой Венгрии (3:0). Российская команда готовится к предстоящему Кубку конфедераций.

«Второй день после игры тоже считается восстановительным. Сегодня мы больше занимались тактикой и выполняли восстановительные упражнения. Черчесов не говорил, ожидаются ли ещё сильные нагрузки, уже готовимся к игре.

По-моему, сборная и сейчас достаточно открыта, вы присутствовали на трибунах, всё видели. Было бы хорошо проводить тренировки в прямом эфире по ТВ, быть ближе к болельщикам, чтобы они смотрели, как мы работаем.

Я восстановился полностью. Был небольшой спазм, поэтому меня решили поберечь, чтобы не получить серьёзной травмы.

Джикия сказал, что для нас приемлема только победа на Кубке конфедераций? Я с ним соглашусь. Цель стоит выиграть, поэтому даже проигрыш в финале будет невыполненной задачей. Это всегда плохо. Черчесов нас настраивает только на победу, вселяет в нас уверенность своим поведением и настроем.

Травмы в сборной? Ни с чем это не связываю. От травм никто не застрахован, это дело случая. То, что Зоба получил травму, Дзюба, – это случайность. Зобнин расстроен, я списывался с ним. Пожелал здоровья и сказал, что ждём его в строю", — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Джикия: успехом будет победа на Кубке конфедераций, иначе зачем играть в футбол?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Дмитрий Комбаров Кубок конфедераций
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7 июня 2017, среда
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