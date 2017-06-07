Во время Кубка конфедераций — 2017 для зрителей соревнований будет доступна широкая сеть общественного транспорта, которая включает в себя как общественный транспорт внутри городов, трансфер из аэропорта до города, так и междугородние бесплатные поезда. Для того чтобы болельщикам было проще ориентироваться и быстрее находить бесплатный транспорт, он будет помечен специально разработанной эмблемой бесплатного проезда.
Эмблема представляет собой купол красного или синего цвета, в который вписаны фигуры болельщиков. Сам купол расположен на основании с надписью: «Бесплатный проезд / Free Ride». Также эмблема может быть реализована в чёрно-белом варианте. Эмблема бесплатного проезда Кубка конфедераций может располагаться как на корпусе транспортного средства, так и на его лобовом стекле.
На вокзалах городов-организаторов будут размещены специальные стойки с эмблемой бесплатного проезда. На стойках будет представлена необходимая для болельщиков информация: расписание бесплатных дополнительных поездов, направления выхода в город и к поездам. Также мобильные стойки могут быть размещены на платформах, с которых будет осуществляться посадка и высадка болельщиков на бесплатные поезда, сообщает пресс-служба АНО «Транспортная дирекция — 2018».
Бесплатный транспорт Кубка конфедераций — 2017 будет объединён одной эмблемой