«Вильярреал» объявил о переходе Семеду из «Спортинга»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Рубен Семеду продолжит карьеру в «Вильярреале». Испанский клуб на своём официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с 23-летним футболистом.
Ранее сообщалось, что, несмотря на то что в действующем соглашении хавбека с лиссабонским клубом прописана сумма отступных в размере € 45 млн, «Вильярреал» заплатит за переход Семеду лишь € 14 млн.
За первую команду «Спортинга» полузащитник выступает с 2013 года. В сезоне-2016/17 он провёл 31 матч во всех турнирах.
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Выбирая между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, как всегда необходимо исходить из результатов, которых добились их команды.
Фото: http://www.villarrealcf.es