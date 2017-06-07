Вагнер Лав: очень люблю болельщиков ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, защищающий ныне цвета турецкого клуба «Аланьяспор», рассказал, чьи болельщики больше всего ему помогали на поле.
«Очень рад, что мне довелось играть в двух самых крупных по числу болельщиков командах Бразилии — «Фламенго» и «Коринтиансе». Всегда чувствовал их поддержку, когда выходил на поле. А ещё я провёл много лет в России, у меня была красивая история с ЦСКА. «Армейских» болельщиков тоже очень люблю. Мне всегда было приятно играть на глазах у фанатов этих трёх клубов", — приводит слова Вагнера Globoesporte.
Вагнер Лав также выступал в «Палмейрасе», «Шаньдун Лунэн» и «Монако».