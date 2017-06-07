Морозов — Зобнину: Ромчик, с динамовской базы передаю тебе привет! Выздоравливай

Защитник «Динамо» Григорий Морозов поддержал своего бывшего одноклубника Романа Зобнина, получившего травму во время выездного товарищеского матча за сборную России с командой Венгрии (3:0).
«Ромчик, с динамовской базы передаю тебе привет! Выздоравливай! Уверен, что ты вернёшься ещё сильнее. Мы с тобой!» — передает слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Ориентировочный срок реабилитации Зобнина от повреждения боковой и крестообразной связок колена – от 4,5 до 5 месяцев.
Видео доступно на «Чемпионате».
Зобнин: я растерян, но зато знаю, что вместе со мной переживает много людей