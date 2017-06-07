Фернандо — Зобнину: сил тебе, звезда! Ты вернёшься ещё сильнее

Полузащитник «Спартака» Фернандо поддержал своего одноклубника Романа Зобнина, получившего травму во время выездного товарищеского матча за сборную России с командой Венгрии (3:0).
«Сил тебе, звезда! Ты вернёшься ещё сильнее», — написал Фернандо на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Из-за повреждения 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. По итогам МРТ у Зобнина были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
Зобнин: я растерян, но зато знаю, что вместе со мной переживает много людей