Лемар: в детстве я и подумать не мог, что когда-нибудь буду играть в ЛЧ

Полузащитник «Монако» Тома Лемар подвел итоги завершившегося сезона, по итогам которого монегаски стали чемпионами Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
«В свой первый год в „Монако“ мне нужно было многому учиться, а в этом сезоне я вышел на новый уровень. Мне это удалось, но я не должен останавливаться на достигнутом. Если я хочу прибавить, надо продолжать упорно работать и слушать тренерский штаб.
Леонарду Жардим – великолепный тренер. Он многое мне дал. Я хотел стать профессиональным футболистом, но никогда не думал, что буду выступать в Лиге чемпионов. Я смотрел матчи с отцом и другими членами семьи. Тогда мне это казалось чем-то далеким. Я и подумать не мог, что когда-нибудь буду играть в ЛЧ", — цитирует Лемара France Football.