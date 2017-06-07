Сидибе: меня привлекает идея играть в АПЛ, конкуренции не боюсь

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе дал понять, что готов рассмотреть вариант с переходом в один из клубов АПЛ.
«Меня привлекает идея играть в АПЛ, но многие футболисты из Франции слишком рано перебирались в другой чемпионат и в итоге на некоторое время выпадали из поля зрения, потому что по большей части сидели на скамейке. Нужно уходить в АПЛ в нужное время. Я должен быть уверен, что смогу там заиграть.
Топ-клубы АПЛ — очень привлекательный вариант. Там крайне высокая конкуренция, но я её не боюсь", — цитирует Сидибе L'Equipe.
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После феноменального сезона игроки «Монако» станут главными трансферными целями всех европейских топ-клубов.