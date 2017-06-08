Определились участники 1/2 финала ЧЕ среди непризнанных сборных

На чемпионате Европы — 2017 среди непризнанных сборных определились участники 1/2 финала.
В группе А первое место занял Северный Кипр (7 очков), победивший Закарпатье (1:0) и Южную Осетию (8:0), а также сыгравший вничью с Абхазией (0:0), которая финишировала второй (5 баллов) благодаря победе над Южной Осетией (2:0).
Победителем группы B стала Падания, которая обыграла сборную острова Мэн (1:0) и команду Фельвидека (2:0) и разошлась миром с Секейским краем (1:1), закончившим групповой этап на второй позиции.
В полуфинале Северный Кипр встретится с Секейским краем, а Падания — с Абхазией. Матчи пройдут 9 июня.