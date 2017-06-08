Гол Мораты спас сборную Испании от поражения в матче с Колумбией

Сборная Колумбии упустила победу над командой Испании в товарищеском матче. Встреча проходила в Мурсии (Испания) на стадионе «Нуэва Кондомина» и завершилась со счетом 2:2.
На 12-й минуте Педро пробежал справа и прострелил к границе вратарской, где центр обороны упустил Давида Сильву, который пробил прямо в Давида Оспину, но голкипер «Арсенала» выпустил мяч и тот закатился в ворота.
На 39-й минуте Сесар Аспиликуэта и Херард Пике не разобрались с ничейным мячом в своей штрафной, а на выходе из ворот ошибся Пепе Рейна. Этим воспользовался Эдвин Кардона, у которого получился коварный удар по высокой дуге в пустые ворота.
В дебюте второго тайма Хамес Родригес разыграл угловой навесом на дальнюю штангу, где Пике упустил Радамеля Фалькао, дав тому головой расстрелять ворота. В концовке Сауль выполнил подачу на ближнюю штангу, где Кристиан Сапата упустил Альваро Морату, который головой срезал мяч в дальний нижний угол
В действующем рейтинге ФИФА Колумбия занимает пятое место, а Испания — 10-е.