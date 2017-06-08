Манчини не обсуждал с руководством «Зенита» трансфер Снейдера

В «Зените» опровергли слухи о переговорах с «Галатасараем» по поводу трансфера полузащитника стамбульского клуба Уэсли Снейдера. Возможности хавбека хорошо знакомы новому наставнику сине-бело-голубых Роберто Манчини.
«Тема возможного трансфера Снейдера не обсуждалась между руководством и главным тренером команды Роберто Манчини. Мы не связывались с „Галатасараем“ и не делали этому клубу никаких предложений», — приводит слова представителя руководства «Зенита» Futbol Arena.
В минувшем сезоне чемпионата Турции 32-летний голландец провёл 28 матчей, забив 5 голов.
«Галатасарай» не слышал об интересе «Зенита» к Снейдеру, но готов к переговорам