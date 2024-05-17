«Витессу» одобрили передачу акций от российского бизнесмена Ойфа независимому фонду

Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) одобрил передачу акций «Витесса» от российского бизнесмена Валерия Ойфа в независимый фонд. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Это означает, что «Витесс» может окончательно закрыть главу с российским прошлым и передать акции», — написано в заявлении клуба.

«Сегодня исключительно хороший день для всех, кто заботится о «Витессе». С помощью этого сообщения мы можем передать акции. Это абсолютно необходимо, чтобы иметь возможность сохранить лицензию. Шаг за шагом мы приближаемся к нашей цели. Это очень позитивно!» — сказал исполняющий обязанности генерального директора Эдвин Рейнтьес.

Ранее комитет оштрафовал «Витесс» на 18 очков из-за несоответствия правилам лицензирования нидерландского чемпионата. Клуб впервые за 35 лет покинет элиту нидерландского футбола. Ранее появлялась информация, что «Витесс» может не получить лицензию на следующий сезон, и клуб рискует подвергнуться расформированию.