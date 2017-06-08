«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» за Морату € 69 млн

«Манчестер Юнайтед» намерен сделать мадридскому «Реалу» новое предложение о трансфере нападающего Альваро Мораты. Как сообщает The Guardian, манкунианцы готовы заплатить за 24-летнего испанца £ 60 млн (€ 69 млн).
В «МЮ» считают, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес согласится на сделку, если большая часть трансферной суммы будет выплачена сразу.
Ранее сообщалось, что «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за £ 52,4 млн (около € 60 млн), поскольку хочет получить за форварда не менее £ 78 млн.