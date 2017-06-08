Фернандиньо: Касемиро полностью преобразил мадридский «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал игру хавбека мадридского «Реала» и своего партнёра по сборной Бразилии Карлоса Касемиро.
«Касемиро полностью преобразил „Реал“. В последние два-три года он играл регулярно и придал стабильности и клубу, и сборной Бразилии. Я очень рад за него, а также тому, что он смог показать свою истинную важность. Он — один из величайших игроков на своей позиции в мировом футболе», — сказал Фернандиньо.
Завтра, 9 июня, сборная Бразилии сыграет товарищеский матч с Аргентиной.
Касемиро: ребёнком я не мог представить, что проведу 100 игр за великий «Реал»