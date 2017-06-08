«Реал» отклонил предложения «Арсенала» и «Интера» о покупке Хамеса Родригеса

«Арсенал» и «Интер» сделали предложения мадридскому «Реалу» о покупке нападающего Хамеса Родригеса, сообщает Daily Star со ссылкой на испанский канал El Chiringuito TV. Руководство «галактикос» ответило отказом, так как клубы предложили за футболиста меньше запрашиваемых «Реалом» € 80 млн.
Ранее сообщалось также, что, по сведениям AS, футболист сборной Колумбии попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб, если на своём посту останется главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
В минувшем сезоне Хамес Родригес сыграл в 22 матчах за «Реал», выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх. Игрок стал автором 8 голов и 6 результативных передач.