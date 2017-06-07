«ПСЖ» поборется с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» за Хамеса Родригеса

«ПСЖ» вступил в борьбу за полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, утверждает Marca. По данным источника, французский клуб сделал запрос в «Королевский клуб» относительно трансферной стоимости колумбийца и получил ответ, что торги могут начаться с € 75 млн.
Основными конкурентами парижан являются английский «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер». Так, нерадзурри оценили колумбийского футболиста в € 42 млн и сделали «Реалу» соответствующее предложение. Ранее также сообщалось, что Хамес достиг принципиального соглашения с «МЮ» относительно перехода в английский клуб.
Родригес недоволен тем, что не имеет соответствующей игровой практики в стане «сливочных»: «Реал» в Примере провёл 36 матчей, а сам футболист принял участие в 21 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх.