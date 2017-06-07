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«ПСЖ» поборется с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» за Хамеса Родригеса

7 июня 2017, среда. 04:50. Футбол

«ПСЖ» вступил в борьбу за полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, утверждает Marca. По данным источника, французский клуб сделал запрос в «Королевский клуб» относительно трансферной стоимости колумбийца и получил ответ, что торги могут начаться с € 75 млн.

Основными конкурентами парижан являются английский «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер». Так, нерадзурри оценили колумбийского футболиста в € 42 млн и сделали «Реалу» соответствующее предложение. Ранее также сообщалось, что Хамес достиг принципиального соглашения с «МЮ» относительно перехода в английский клуб.

Родригес недоволен тем, что не имеет соответствующей игровой практики в стане «сливочных»: «Реал» в Примере провёл 36 матчей, а сам футболист принял участие в 21 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
Интер Манчестер Юнайтед ПСЖ ФК Реал Мадрид Хамес Родригес Трансферы
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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6 июня 2017, вторник
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