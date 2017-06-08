Лопетеги: Испания играла лучше Колумбии, но они действовали эффективнее

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги проанализировал игру своих подопечных в товарищеском матче с национальной командой Колумбии. Испанцы играли на своём поле и свели игру к ничьей со счётом 2:2.
«Мы играли против очень сильной команды, которая, кроме того, была весьма мотивирована. В целом я доволен этой игрой. Испания играла лучше Колумбии, но они действовали эффективнее. В первом тайме мы контролировали игру и показывали неплохой футбол. Несомненно, колумбийцы – очень достойный соперник», — приводит слова Лопетеги Marca.
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