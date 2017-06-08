Тульский «Арсенал» близок к подписанию контракта с тренером Божовичем

Главным кандидатом на пост наставника тульского «Арсенала» является Миодраг Божович, и стороны близки к заключению контракта, написал в «Твиттере» футбольный комментатор Нобель Арустамян.
Божович известен в России по работе с «Амкаром», «Москвой», московским «Динамо», «Ростовом» и «Локомотивом». В последние годы он тренировал «Црвену Звезду», но покинул этот клуб в начале мая, когда команда потерпела поражение в матче 34-го тура чемпионата Сербии от «Вождоваца» (2:3).
Миодраг стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14 с «Ростовом».
Божович объявил об уходе с поста главного тренера «Црвены Звезды»