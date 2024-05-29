«Без этого будет тяжело в раздевалке». Мор дал совет Сафонову перед переходом в «ПСЖ»

Бывший российский футболист Эдуард Мор дал совет вратарю «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову перед трансфером в «ПСЖ». Накануне сообщалось, что Сафонов уже провёл переговоры с руководством парижан и отправился во Францию для прохождения медицинского обследования.

«Не знаю, насколько хорошо Сафонов знает английский язык, но французский ему учить надо точно. Без этого в раздевалке находиться очень тяжело. И ещё очень важно проявить себя в важных матчах. Надо расположить к себе болельщиков, партнёров. Надо очень хорошо сыграть первые матчи. Тогда адаптация очень быстро пройдёт», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.