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«Без этого будет тяжело в раздевалке». Мор дал совет Сафонову перед переходом в «ПСЖ»

«Без этого будет тяжело в раздевалке». Мор дал совет Сафонову перед переходом в «ПСЖ»
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Бывший российский футболист Эдуард Мор дал совет вратарю «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову перед трансфером в «ПСЖ». Накануне сообщалось, что Сафонов уже провёл переговоры с руководством парижан и отправился во Францию для прохождения медицинского обследования.

«Не знаю, насколько хорошо Сафонов знает английский язык, но французский ему учить надо точно. Без этого в раздевалке находиться очень тяжело. И ещё очень важно проявить себя в важных матчах. Надо расположить к себе болельщиков, партнёров. Надо очень хорошо сыграть первые матчи. Тогда адаптация очень быстро пройдёт», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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