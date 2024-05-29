Арсен Захарян поучаствовал в представлении новой формы «Реала Сосьедад»

Испанский «Реал Сосьедад» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2024/2025.

В презентации поучаствовал российский полузащитник клуба Арсен Захарян.

«Мы обязаны своей самобытностью нашим корням». В презентационном видеоролике слова капитана Микеля Оярсабаля отдают дань уважения нашему происхождению. Домашний комплект — 2024/2025 выполнен в стиле трикотажных изделий первой половины ХХ века в ярко выраженном ретростиле с тремя широкими синими полосками и винтажным воротником в стиле поло со шнурками, напоминающими форму той эпохи», — написано в заявлении клуба.

«Реал Сосьедад» занял шестое место в турнирной таблице Ла Лиги по итогам сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 38 матчей.