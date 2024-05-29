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Объявлена бригада арбитров на Суперфинал Кубка России сезона-2023/2024

Объявлена бригада арбитров на Суперфинал Кубка России сезона-2023/2024
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил бригаду арбитров на Суперфинал Кубка России по футболу сезона-2023/2024. В решающем матче турнира встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Бригада арбитров на матч «Балтика» – «Зенит»: главный судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Виталий Мешков; резервный ассистент – Андрей Образко; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Андрей Бутенко.

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02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА. В Суперфинале встречаются победители верхней и нижней сеток турнира.

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