Первая лига представила символическую сборную заключительного, 34-го тура

Опубликована символическая сборная 34-го тура Мелбет Первой лиги. В неё попали пять футболистов из московской «Родины», по два — из московского «Торпедо», владикавказской «Алании» и красноярского «Енисея».

Символическая сборная 34-го тура Первой лиги:

Вратарь: Ринат Шакеров («Родина»);

Полевые игроки: Ориньо («Родина»), Александр Иваньков («Торпедо»), Сергей Бородин («Торпедо»), Вячеслав Бардыбахин («Енисей»), Астемир Гордюшенко («Родина»), Батраз Гурциев («Алания»), Тарас Гаглоев («Алания»), Амур Калмыков («Родина»), Иван Тимошенко («Родина»), Андрей Окладников («Енисей»);

Тренерский штаб: «Химки»;

12-й игрок: «Енисей».

Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки». Команда набрала 66 очков за 34 матча. На втором месте расположилось махачкалинское «Динамо» (61).