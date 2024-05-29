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Стало известно, какие города претендуют на проведения матча за Суперкубок России

Стало известно, какие города претендуют на проведения матча за Суперкубок России
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Претендентами на проведение матча за Суперкубок России по футболу являются несколько городов, в числе которых Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, в матче за Суперкубок России сыграют победитель РПЛ и обладатель Кубка страны. Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2023/2024 выиграл «Зенит», который также вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России, где сыграет с «Балтикой». В том случае, если Кубок выиграют сине-бело-голубые, в матче за Суперкубок они встретятся с серебряным призёром РПЛ в лице «Краснодара».

Отметим, что в прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит». В матче с ЦСКА команда Сергея Семака одержала победу по пенальти.

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