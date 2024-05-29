Агент Слишковича: Владимир покинул «Спартак» не из-за денег

Агент тренера Владимира Слишковича Марияна Кашчелан заявила, что финансовый аспект не стал определяющим в решении боснийского специалиста покинуть московский «Спартак».

«Владимир считает, что команде будет спокойнее начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе. Тут не вопрос денег от слова «совсем», причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушёл по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду», — приводит слова Кашчелан «Матч ТВ».

Напомним, об уходе Слишковича «Спартак» объявил сегодня, 29 мая. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.