Сперцян: обидно упускать чемпионство, но горжусь, что завоевали серебро для «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался по итогам сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге. Напомним, чёрно-зелёные заняли второе место в турнирной таблице.

«Тяжело сказать об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие. Но обидно упустить чемпионство, мы делали всё, что в наших силах, чтобы стать первыми», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Отметим, что перед матчем 29-го тура РПЛ с «Динамо» «Краснодар» занимал третье место в турнирной таблице. Благодаря победе над бело-голубыми подопечные Мурада Мусаева поднялись выше и помогли «Зениту» выиграть чемпионский титул. Для сине-бело-голубых он стал шестым кряду.