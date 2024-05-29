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Мор назвал фаворитов стыковых матчей за право играть в РПЛ

Мор назвал фаворитов стыковых матчей за право играть в РПЛ
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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал фаворитов стыковых матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. По мнению Мора, «Урал» является явным фаворитом в паре с «Акроном». А вот в паре «Пари НН» — «Арсенал» Тула эксперт отдаёт предпочтение команде Первой лиги.

«Урал» — явный фаворит. В пользу «Акрона» один весомый аргумент — это поле домашнее. Но первая игра будет в Екатеринбурге.

Не факт, что тренер «Пари НН» уже выучил имена и фамилии игроков своей команды. Я не говорю, что Илич — плохой тренер, но как можно за четыре тура до конца поставить тренера, который вообще не имеет понятия об РПЛ? Я вижу небольшим фаворитом Тулу в этой паре. Хотя по футболистам, конечно, Нижний Новгород сильнее», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, первые стыковые матчи состоятся 29 мая. Ответные игры пройдут 1 июня.

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