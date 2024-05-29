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Александр Кержаков назначен главным тренером «Кайрата»

Александр Кержаков назначен главным тренером «Кайрата»
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41-летний экс-нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков назначен на пост главного тренера алма-атинского «Кайрата», информирует официальный сайт клуба.

«Приветствуем Александра Анатольевича в команде и желаем ему больших успехов!» — написала пресс-служба «Кайрата».

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).

В сезоне-2021/2022 «Нижний Новгород» под руководством Кержакова в своём дебютном сезоне в РПЛ занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 матчах.

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