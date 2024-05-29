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«Спартак» объявил об уходе Владимира Слишковича по собственному желанию

«Спартак» объявил об уходе Владимира Слишковича по собственному желанию
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Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе Владимира Слишковича. Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера в концовке сезона-2023/2024, покинул клуб по собственному желанию.

Напомним, временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов».

Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.

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