Виктор Цыганков: сборная Украины обязана выходить из группы на Евро-2024

Нападающий «Жироны» Виктор Цыганков заявил, что целью и задачей сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы — 2024 является выход из группы.

— Какую цель вы ставите перед собой на Евро?

— Идти вперёд шаг за шагом, но выйти из группы мы должны. Это было бы очень хорошо. У нас хорошая команда, и я думаю, что мы способны создать проблемы другим сборным, — приводит слова Цыганкова испанское онлайн-издание AS.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Украины начнёт свой путь на турнире с группы E, где сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией.