Сантос: у «Зенита» всегда будет задача побеждать и становиться чемпионом

Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что сине-бело-голубым не надоели постоянные победы в Российской Премьер-Лиге. Напомним, чемпионом страны по итогам сезона-2023/2024 стали сине-бело-голубые.

«У «Зенита» в принципе в начале каждого сезона стоит только одна задача — побеждать и становиться чемпионом. Так было с первого моего дня в Петербурге — и так будет всегда», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

Отметим, что «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд. Всё это время командой руководит Сергей Семак. Перед заключительным, 30-м туром Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 сине-бело-голубые располагались на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. Однако подопечные Марцела Лички уступили на выезде «Краснодару», чем помогли «Зениту» выиграть первенство.