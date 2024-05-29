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Клопп: если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен стоять за его спиной

Клопп: если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен стоять за его спиной
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил, как у него получилось наладить доверительные отношения со своими футболистами.

«Если весь мир теряет доверие к игроку, тренер должен стоять за его спиной. Я не куплюсь на то, что в момент футболист стал бесполезным. Во что, кстати, верили другие клубы — покупали игрока за £ 80 млн, а потом отправляли его в аренду (вероятно, намёк на Джейдона Санчо. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» по завершении сезона-2023/2024. Джейдон Санчо, являющийся футболистом «Манчестер Юнайтед», вторую часть минувшей кампании провёл в «Боруссии». К манкунианскому клубу он присоединился летом 2021-го за £ 80 млн.

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