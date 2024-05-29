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Главный тренер «Динамо» Личка: Тюкавин сделал наибольший шаг за последние три года

Главный тренер «Динамо» Личка: Тюкавин сделал наибольший шаг за последние три года
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал признание Константина Тюкавина лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

— Тюкавин признан лучшим нападающим РПЛ в этом сезоне. Считаете ли вы его таким?
— Костя за три года, которые я за ним наблюдаю, сделал наибольший шаг вперёд. Когда есть игровая практика, это помогает. Это проявилось в тех играх, где не всё хорошо шло, Костя работал на команду. Были ситуации, когда я его просил больше работать в защите, и он старался это делать, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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