«Борнмут» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с нападающим сборной Турции

Турецкий нападающий Энес Унал подписал четырёхлетний контракт с «Борнмутом». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«Мы рады сообщить, что нападающий Энес Унал присоединился к «Борнмуту» на постоянной основе.

Первоначально 27-летний футболист был арендован у клуба Ла Лиги «Хетафе» ещё в январе, и теперь мы можем подтвердить, что игрок сборной Турции подписал четырёхлетний контракт», — написано в заявлении клуба.

«Я очень рад вернуться в «Борнмут» на новый сезон. Мне понравилось проверять себя в Премьер-лиге, восстанавливая физическую форму, и теперь я с нетерпением жду предстоящих лет.

Этот проект — то, частью чего я хотел стать ещё в январе, и думаю, что у нас есть большой потенциал для дальнейшего совершенствования», — сказал Унал.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги Энес Унал провёл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.