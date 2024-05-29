Ташуев: уход сразу шестерых футболистов «Факела» не будет проблемой для клуба

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об уходе из клуба шестерых футболистов. Команду покинули Руслан Магаль, Андрей Мендель, Кирилл Суслов, Роман Акбашев, Игорь Калинин и Николай Поярков.

— «Факел» покинули сразу шесть футболистов, но у каждого из них своя история. Руслан Магаль играл больше, а Игорь Калинин в конце чемпионата сыграл несколько полных матчей, Поярков был травмирован. Но это решение клуба.

— От вашего «Факела» остаётся всё меньше?

— Любая команда твоя, где ты работаешь. В том числе и «Факел». Если бы при мне приглашали большую группу футболистов, тогда можно было бы говорить, что это мои игроки. Сам брал — сам работал. А я брал команду, которая сейчас остаётся. Не думаю, что будут большие изменения, костяк остаётся, это не будет большой проблемой. Наверняка возьмут кого-то, — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.