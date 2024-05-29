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Ташуев: уход сразу шестерых футболистов «Факела» не будет проблемой для клуба

Ташуев: уход сразу шестерых футболистов «Факела» не будет проблемой для клуба
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об уходе из клуба шестерых футболистов. Команду покинули Руслан Магаль, Андрей Мендель, Кирилл Суслов, Роман Акбашев, Игорь Калинин и Николай Поярков.

— «Факел» покинули сразу шесть футболистов, но у каждого из них своя история. Руслан Магаль играл больше, а Игорь Калинин в конце чемпионата сыграл несколько полных матчей, Поярков был травмирован. Но это решение клуба.

— От вашего «Факела» остаётся всё меньше?

— Любая команда твоя, где ты работаешь. В том числе и «Факел». Если бы при мне приглашали большую группу футболистов, тогда можно было бы говорить, что это мои игроки. Сам брал — сам работал. А я брал команду, которая сейчас остаётся. Не думаю, что будут большие изменения, костяк остаётся, это не будет большой проблемой. Наверняка возьмут кого-то, — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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