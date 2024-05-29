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Клопп — о Слоте: в «Ливерпуле» есть прочная база для следующего тренера

Клопп — о Слоте: в «Ливерпуле» есть прочная база для следующего тренера
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об Арне Слоте, который с лета 2024 года будет возглавлять «красных».

«Мы разговаривали с ним, это был действительно хороший разговор. Он по-настоящему хороший тренер. У Арне есть мой номер, он может позвонить, но я не думаю, что у него возникнет такая необходимость», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

45-летний Арне Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил. Напомним, «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

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