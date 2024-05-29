Нападающий «Жироны» Цыганков: зимой мы ставили перед собой цель выиграть Ла Лигу

Крайний нападающий «Жироны» Виктор Цыганков признался, что команда Анхеля Мичела задумывалась над тем, чтобы выиграть Ла Лигу сезона-2023/2024.

— Неужели вы действительно думали, что сможете стать чемпионами?

— На Украине говорят, что аппетит приходит во время еды. Зимой мы действительно пришли к мысли, что перед собой нужно ставить высокие цели. Победа в Ла Лиге была одной из них, — приводит слова Цыганкова испанское онлайн-издание AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Напомним, «Жирона» завершила сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. 26-летний Цыганков провёл 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского футболиста в € 28 млн. Действующий контракт Виктора с «Жироной» рассчитан до лета 2027 года.