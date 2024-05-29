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«Спартак» выступил с заявлением после увольнения Слишковича

«Спартак» выступил с заявлением после увольнения Слишковича
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Московский «Спартак» выступил с заявлением после увольнения Владимира Слишковича. Клуб поблагодарил боснийского специалиста за работу и пожелал ему удачи в будущем. Напомним, Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера красно-белых в концовке сезона-2023/2024, покинул клуб по собственному желанию.

«Боснийский специалист покидает наш клуб по собственному желанию. Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи!» — написала пресс-служба красно-белых в клубных соцсетях.

Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте.

Предполагалось, что с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с командой в летнее межсезонье.

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