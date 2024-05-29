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Дуглас Сантос: чемпионство — результат тяжёлого труда каждого игрока «Зенита»

Дуглас Сантос: чемпионство — результат тяжёлого труда каждого игрока «Зенита»
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Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался по итогам сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге. Напомним, чемпионом страны стали сине-бело-голубые.

«Это результат тяжёлого труда каждого игрока «Зенита». Все наши усилия, все наши мольбы были направлены на то, чтобы финишировать первыми, и нам это удалось. Я горжусь командой. Матч с «Ростовом» мне, к большому сожалению, пришлось пропустить из-за повреждения, но я срывал голос, поддерживая парней с трибун, переживал и страдал. Это наша общая победа и это огромная награда за этот тяжелейший сезон», — приводит слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

Отметим, что «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд. Всё это время командой руководит Сергей Семак. Перед заключительным, 30-м туром Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 сине-бело-голубые располагались на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. Однако подопечные Марцела Лички уступили на выезде «Краснодару», чем помогли «Зениту» выиграть первенство.

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