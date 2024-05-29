Защитник «Ростова» Андрей Лангович вызван в сборную России

Защитник «Ростова» Андрей Лангович получил вызов в сборную России на товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

«Национальная команда начнёт подготовку к товарищескому матчу с Беларусью 1 июня. Защитник «Ростова» заменит футболиста московского «Спартака» Даниила Хлусевича, который по медицинским причинам пропустит ближайший сбор», — написано в сообщении.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт 7 июня в Минске (Беларусь). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.