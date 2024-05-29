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Слишкович: в будущем хотелось бы снова стать главным тренером «Спартака»

Слишкович: в будущем хотелось бы снова стать главным тренером «Спартака»
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Боснийский специалист, ранее возглавлявший московский «Спартак» в качестве исполняющего обязанности главного тренера, Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы в будущем вновь руководить командой.

— Конечно, мне хотелось бы в будущем снова стать главным тренером «Спартака». 100%.

— Не устали от большого внимания болельщиков и журналистов за этот период?
— Нет, всё нормально. А журналисты делают свою работу, а я — свою, — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» объявил, что Владимир Слишкович покинул клуб по собственному желанию. Ранее сообщалось, что он войдёт в тренерский штаб Деяна Станковича, который возглавит команду в новом сезоне.

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