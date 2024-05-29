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Гладилин: Слишкович оставил очень хорошие впечатления, он бы помог Станковичу в «Спартаке»

Гладилин: Слишкович оставил очень хорошие впечатления, он бы помог Станковичу в «Спартаке»
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на уход Владимира Слишковича из московского клуба. Напомним, Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера красно-белых в концовке сезона-2023/2024, покинул клуб по собственному желанию.

«Сложно понять причины ухода Слишковича из «Спартака». Станковичу бы пригодился Владимир, с ним было бы легче. Слишкович доказал, что он специалист, который может работать самостоятельно. Он не проиграл ни одной игры в РПЛ, хотя играл с сильными соперниками. Станкович, приходя в команду, понимает, что есть специалист, который здесь работал и понимает, как это делать. Но он наверняка везёт своих помощников. Они югославы, могли пообщаться и разобраться. Думаю, тут нет личных проблем, только профессиональные вопросы. Может быть, у Слишковича уже есть предложения.

Владимир оставил очень хорошие впечатления. После Абаскаля команда была разобрана. Он начал правильно использовать игроков, достиг хорошего результата. Показал, что он специалист высокого класса», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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