«Ростов» объявил о переходе защитника Вилюша

«Ростов» официально объявил о переходе защитника польского «Леха» Мацея Вилюша. Контракт с футболистом рассчитан на три года.
«28-летний польский защитник перешёл в наш клуб. Мацей Вилюш выступал за команды «Херенвен», «Спарта» (Роттердам), «Белхатув», «Корона Кельце» и «Лех». В составе национальной сборной Польши Вилюш провёл четыре матча. Добро пожаловать в наш клуб, Мацей!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.
В минувшем сезоне чемпионата Польши Вилюш принял участие в 20 матчах за «Лех». Ранее он отметил, что считает «Ростов» большим клубом.
Защитник «Леха» Вилюш: близок к заключению контракта с «Ростовом»