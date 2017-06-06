Защитник «Леха» Вилюш: близок к заключения контракта с «Ростовом»

Защитник польского «Леха» Мацей Вилюш, комментируя вопрос от греческих журналистов о возможном переходе в афинский АЕК, сообщил, что он близок к заключению соглашения с российским «Ростовом».
«Нет никак официальных предложений или интереса со стороны греческого клуба. Вместо этого я провёл переговоры с «Ростовом» и могу сказать, что мы близки к заключению соглашения. Это большой российский клуб, который продемонстрировал свой интерес ко мне», — цитирует Вилюша gazzetta.gr.
В минувшем сезоне чемпионата Польши 28-летний поляк принял участие в 20 матчах за «Лех». За свою карьеру Вилюш успел поиграть в нескольких польских клубах, а также в голландских «Херенвене» и «Спарте».