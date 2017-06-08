Коробка: «Кубань» преодолела дно кризиса, которое было зимой

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий «Кубань», рассказал о финансовой ситуации в клубе.
«Сегодня команда приступает к тренировкам. На новый сезон ставим максимальные задачи. Задача на каждый матч – победа. Потрясений больше не будет. Клуб преодолел дно кризиса, которое было зимой. Теперь наша задача — погасить задолженности перед спортсменами и в ближайшее время открыть трансферное окно и дозаявить игроков.
В клубе больше нет расточительства и бездумия, которое было раньше. Это новый подход к кризисным ситуациям, новая организация работы клуба. Позиция инвестора — клуб должен быть чистым. Тогда он готов финансировать его полностью. Сегодня строится фундамент, который позволит «Кубани» больше не качаться.
Общая задолженность клуба на сегодняшний день составляет 2,5 миллиарда рублей. 30 % из них – футбольные долги, а остальные 70 — нет», — приводит слова Коробки «Комсомольская правда — Краснодар».