Женская сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче

Женская сборная России обыграла национальную команду Сербии в товарищеском матче со счётом 5:2. Встреча проходила в Раменском на стадионе «Сатурн». Россиянки уступали к 63-й минуте — 0:2, однако в итоге смогли добиться разгромной победы, хет-трик оформила Елена Данилова.
Второй товарищеский поединок со сборной Сербии в Раменском состоится 11 июня.
Товарищеский матч
Россия — Сербия 5:2 (0:0)
Голы: Миятович, 51 (0:1), Вукович, 63 (0:2), Данилова, 65 (1:2), Данилова, 67 (2:2), Макаренко, 69 (3:2), Карпова, 80 (4:2). Данилова, 84 (5:2, с пенальти).