«Шальке-04» уволит Вайнцирля с поста главного тренера

Руководство «Шальке-04» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Маркуса Вайнцирля, передаёт Bild.
Согласно информации источника, об увольнении Вайнцирля официально будет сообщено 9 июня.
Результаты «Шальке-04» по итогам предыдущего сезона вызвали у болельщиков и руководства клуба лишь разочарование: гельзенкирхенская команда заработала 43 очка и заняла 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Вайнцирля провалили и старт национального первенства, потерпев поражение в первых пяти матчах.
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