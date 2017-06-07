«Шальке-04» намерен выставить Коноплянку на трансфер

Руководство и тренерский штаб «Шальке-04» не рассчитывают в следующем сезоне на полузащитника Евгения Коноплянку, сообщает WAZ.
Согласно информации источника, гельзенкирхенский клуб намерен выставить украинского футболиста на трансфер. «Шальке-04» приобрёл игрока летом у «Севильи» за € 12,5 млн. Требовать же за него немцы будут не менее € 15 млн.
Ранее руководство клуба оштрафовало Коноплянку за критические слова в адрес главного тренера команды Маркуса Вайнцирля. Коноплянка, в частности, назвал его трусом.
В минувшем сезоне украинец провёл в Бундеслиге 17 матчей (5 — в основном составе), в которых забил один мяч.