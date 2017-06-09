Сборная Кот-д’Ивуара хочет во что бы то ни стало обыграть Гвинею в честь Тиоте

Сборная Кот-д’Ивуара хочет во чтобы то ни стало обыграть Гвинею в память об ушедшем из жизни Шейке Тиоте. Об этом рассказал главный тренер ивуарийцев Марк Вильмотс. Команды сыграют друг с другом 10 июня в отборочном турнире Кубка африканских наций 2019 года.
«Мы должны добыть эту победу, у нас нет никакого выбора, я надеюсь, что мы выиграем и посветим победу Тиоте.
Терять близкого человека трудно. Мы отправимся на игру, а после навестим семью Тиоте. Сейчас нужно оставаться морально сильными, ведь нет ничего хуже, чем это. Футбол – это удовольствие, но сейчас мы все в печали», — цитирует Вильмотса L’Equipe.
Шейк Тиоте упал в обморок 5 июня во время тренировки. 30-летний футболист был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.