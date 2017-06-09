Сарсания: Дзюбе может понадобиться операция

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что нападающему Артёму Дзюбе может понадобиться операция на колене.
«В понедельник будет обследование колена Артёма Дзюбы. Пока ситуация такая: колено Дзюбы не может держать большую нагрузку. Чтобы понять, какое лечение подходит Артёму, нужно дополнительное обследование. Понадобится ли операция? Такой сюжет возможен. Но речь о простой операции, после которой нужно будет восстанавливаться всего месяц», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Сарсания: предварительно Дзюба будет готов начать первый сбор «Зенита»