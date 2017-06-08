Сарсания: предварительно Дзюба будет готов начать первый сбор «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, вероятно, отправится вместе с командой на первый подготовительный сбор в летнее межсезонье. Об этом сообщил спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания.
«Артём Дзюба, по предварительным данным, будет готов начать первый сбор», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Ранее стало известно, что Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017, так как не готов функционально. Игрок покинул стан национальной команды. «Зенит» 15 июня отправится в Австрию на первый предсезонный сбор.
Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017